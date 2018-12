Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle KOSGEB Edirne Müdürlüğü tarafından verilen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"ne katılan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kursu başarıyla tamamlayan genç girişimcileri tebrik etti.

Girişimcilere gelecek hayatlarında başarı dileyen Başkan Gürkan, şöyle konuştu:

"Kadınlarımızın, genç arkadaşlarımızın girişimcilik konusunda, yeni teknolojiler, yeni olanaklar konusundaki bu isteği bizi de heyecanlandırıyor, bizi de teşvik ediyor. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'e de teşekkür diyorum. Gerçekten Edirne'de her alanda ajansın etkisinin öne çıktığını görüyoruz, olması gerekenden daha aktif bir ajansa sahibiz. Herkesi tekrardan tebrik ediyorum. Burası sizlerin çalmadan açabileceğiniz bir kapı. Her daim burası size açık, her zaman bekleriz."

Eğitimlerin önemine değinen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise, "Edirne Belediyesi ile böyle bir işbirliği yapmaktan, kadınlarımız ve gençlerimizle birlikte Edirne'nin ekonomisine, sanayisine katkıda bulunmaktan mutluyuz. Esnaflık yönünü artırma konusunda bu eğitimlerin çok faydası olduğuna inanıyoruz. Bunlar bir başlangıç. İşlerinizi kurduktan sonra da her zaman Başkanımız ve bizler sizlerin yanındayız." diye konuştu.

"Çam ağacı değil gelin gönülleri süsleyelim" projesi

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanı Barış Gündoğdu, yılbaşında "Çam ağacı değil gelin gönülleri süsleyelim" sloganıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Başkan Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları yılbaşında çam ağacı süslemek yerine ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapmaya davet etti.

Yardım yapmak isteyenlerin Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ile iletişime geçmelerini isteyen Gündoğdu, "Yılbaşında, Türk kültüründe bulunmayan Noel Bayramının kutlanması ve yapılan harcamaları aşırı ve gereksiz buluyoruz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in buyurduğu gibi 'Komşu aç iken tok yatan bizden değildir' iradesiyle Edirne'nin kıymetli halkının duyarsız kalmayacağından ayrıca eminiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA