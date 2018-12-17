Edirne'den Kısa Kısa

Lalapaşa Kaymakamı Furkan Çakır, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Çakır, bir süre sohbet edip taleplerini dinledi.

Şehit aileleri ve gazilerde Çakır'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Havsa'da yol çalışması

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, ilçede yol yapım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Başkan Tekin, yaptığını yazılı açıklamada, çalışmaların Cumhuriyet Mahallesi'nde devam ettiğini belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"İlçemizde zaman içinde çeşitli nedenlerden dolayı bozulan ve eskiyen yolları ekiplerimiz yeniliyor. İlçe genelindeki tüm yolların yenileniyoruz. Yaz aylarından bu yana çalışmalar devam ediyor. Asfalt çalışmaları tamamlandı. Parke taş döşenecek yerlerinde tamamlanmasıyla yol çalışmalarımız tamamlanacak. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyoruz."

Uzunköprü Belediyesi'nden psikolojik danışmanlık hizmeti

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verildiğini bildirdi.

Başkan İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, Uzunköprü Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi tarafından verilen psikolojik danışmanlık hizmetinden binlerce vatandaşın yararlandığını belirtti.

Her yaş grubuna uygun eğitim ve danışmanlık hizmetinin ücretsiz olarak verildiğini vurgulayan İşbilen, "Uzman psikologlar tarafından bireysel danışma, aile ve çocuk danışmanlığı alanlarında özellikle çocuklarda davranış, okula uyum, öğrenme, ergenlik dönemi problemleri, anne-baba-çocuk iletişim sorunları, çocukla kaliteli iletişim kurma gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmet verilmektedir." ifadelerini kullandı.