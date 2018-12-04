Edirne'den Kısa Kısa

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Edirne'yi temsil eden sporcu Ayça Yoldaş, gümüş madalya kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Yoldaş'ın 510 sporcunun katılımıyla Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde gerçekleşen şampiyonada başarılı performans gösterdiği belirtildi.

Şampiyonada Edirne'yi temsil eden Yoldaş'ın tek ve çift kızlarda Türkiye ikincisi olduğu kaydedildi.

"İşveren Portalları ve İşyeri Uygulama Eğitimi" sunumu

Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü'nün ortak çalışması kapsamında, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) meclis toplantısında "İşveren Portalları ve İşyeri Uygulama Eğitimi" sunumu gerçekleştirildi.

Sunumda, ETSO meclis üyelerine, kariyer merkezi portalları, iş ilan süreçlerinin işleyişi ve iş yeri uygulama eğitimi hakkında bilgiler verildi.

Toplantıya katılan Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Şengül Çildam da işverenler için sağlanan istihdam destek programlarını tanıttı.

"Mühendis Olmaya Adım Adım" Projesi

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) paydaşı olduğu, "Mühendis Olmaya Adım Adım" Projesi uygulamaları kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

TÜ'nün paydaşı olduğu ve İstanbul Gedik Üniversitesi STEM Araştırma Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofis Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ganime Aydın tarafından gerçekleştirilen "TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" tarafından desteklenen proje kapsamında, Sevgi Evleri'nde kalan 60 çocuğa mühendislik ve mimarlık mesleği tanıtıldı.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen projeyle, öğrencilere kimya, uzay, tekstil, ziraat, çevre, elektrik-elektronik, biyomedikal, i·nşaat, yazılım ve makine mühendislikleri ile mimarlık mesleğinin tanıtılması ve temel uygulamalarının anlatılması hedeflendi.



Çalışmada öğrenciler, mimarlık mesleğini tanımalarının yanı sıra dış etkilerden korunmuş, verimli ve temiz enerji kaynaklarından faydalanan bir bina oluşturma deneyimi yaşadı.

Program kapsamında, Selimiye Camisi, II. Bayezid Külliyesi ve TÜ Karaağaç Kampüsüne ziyaret gerçekleştirildi.

TÜ'deki akademisyenler sempozyuma katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, TÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve TÜ öğretim üyeleri, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından organize edilen "Gazi Evrenos Bey ve Evrenos Ailesi'nin Yunanistan'da ve Balkanlar'daki Kültürel Mirası Sempozyumu"na katılarak TÜ'yü etkinlikte temsil etti.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kılıç, "Gazi Evrenos Bey ve Vakıfları" başlıklı bildirisi ile katıldığı sempozyumda, Evrenos Bey'in Osmanlı ve Balkan tarihi açısından önemini anlatırken Osmanlı Devleti'nin belirli bir düzen içerisinde Balkan topraklarının fethinin hemen ardından kentlerin imar ve iskanına verdiği önemi, Balkan kentlerinin vakıf yoluyla nasıl birer Osmanlı kenti haline geldiklerinin hikayesini Evrenos Bey örneğiyle aktardı.

Sempozyuma, Türk ve Yunan akademisyenler ile öğrenciler katıldı.