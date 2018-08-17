Edirne'den Kısa Kısa

Süloğlu Kaymakamı Muhammed Akın, Ankara'da düzenlenen Türkiye 11-12-13 Yaş Minik Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nda derece yapan Süloğlu Güreş Takımı'nın başarılı güreşçilerini ödüllendirdi.

Kaymakam Akın, güreşçileri, antrenör ve ailelerini makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Akın, serbest stilde altın madalya kazanan Atahan Bartu Çetin ve serbest stilde bronz madalya kazanan Sinan Yılmaz'a bisiklet hediye ederek başarılarının devamını diledi.

Meriç'te toplu sünnet şöleni

Meriç Kaymakamlığı ve Meriç Belediyesi tarafından toplu sünnet şöleni düzenlendi.

14 çocuğun sünnet olduğu şölen kapsamında vatandaşların katılımıyla eğlence gerçekleşti.

Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, şölende yaptığı konuşmada, programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek sünnet olan çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Uzunköprü'de yol çalışması

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşiblen, içme suyu hattı çalışması esnasında bozulan yolların yenilendiğini bildirdi.

Başkan İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Şehiriçi içme suyu bağlantıları tamamlanan mahallelerin asfaltlama çalışmalarının belediye ekiplerince yapıldığını aktaran İşbilen, "Vatandaşımızın sorunsuz ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlçe genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımız sürecek. Tüm yollarımızı kullanılabilir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.