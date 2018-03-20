Edirne'den Kısa Kısa

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Şoförler ver Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan'ı makamında ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan yazılı açıklaya göre, Özcan, ziyarette, başkanlığa yeniden seçilen Demirkan'ı tebrik ederek, kendisine ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

Demirkan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Keşan Şoförler ver Otomobilciler Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan da yer aldı.

Özcan'dan esnaf oları ziyareti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnaf odaları başkanlarını ziyaret etti.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özcan, Keşan İnşaat Sanatkarları ve Elektrik Tesisatçıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Gezer, Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman, Keşan Madeni Eşya Sanatkarları ve Demirciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erkan ve Keşan Berberler, Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Esnaf Odası Başkan Vekili Zeki Filiz ile Kuaförler Odası Başkanı Salih Özkan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, odaların yönetim kurulu üyeleri de katıldı.