Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'nin gürültü haritası çıkarılıyor.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklaya göre, Edirne Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM işbirliğinde kentin gürültü haritası hazırlanmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, akustik planlamanın yapılması, kent genelindeki çevresel gürültünün önlenmesi, sessiz ve sakin alanların korunması için stratejik gürültü haritasının hazırlanacağını ifade etti.

Kentte en büyük gürültü kaynağının, trafik olduğunu vurgulayan Gürkan, "Trafiğin yarattığı gürültüyü, sırasıyla eğlence merkezleri ile demiryolu takip ediyor. Hazırlanacak gürültü haritasıyla gürültü kirliliğine neden olan sorunlu alanlar belirlenecek, kontroller ve tedbirler uygulanacak" ifadesini kullandı.

Gürkan, haritanın tamamlanması ve eylemem planlarının hazırlanmasının ardından, eski yerleşim alanlarındaki sorunlu olan bölgelerde gürültüyü, bariyerler ağaçlandırmayla çözmeyi hedeflediklerini bildirdi.

-Hurdacılara ceza

Güney çevre yolu kenarındaki bazı hurdacılara, trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Belediyesi zabıta ekipleri Sanayi Sitesinin konumlanan hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde hurdacıların, hurda araçları kendilerine gösterilen yerler dışında, çevre yolu üzerine istifledikleri tespit edildi.



Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na istinaden cezai işlem uyguladı.

Ayrıca çevre yolunda yer alan ve trafiği tehlikeye düşüren hurda araçlar da çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.