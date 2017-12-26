Edirne'den Kısa Kısa
Edirne Belediyesinin yeni yıl hazırlıkları devam ediyor.
Edirne Belediyesinin yeni yıl hazırlıkları devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, cadde, sokak ve bulvarlar Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik Birimi ekiplerince led ışıkları ve yılbaşı süsleriyle donatıldı.
SSK Kavşağı, Tahmis Meydanı, Atatürk Anıtı, Barış Parkı ve Saraçlar Caddesi renkli led ışıklarla süslendi.
Saraçlar Caddesi'ne çam ağacı görüntüsündeki 10 metre yüksekliğinde 4 metre çapındaki kubbe led aydınlatma yerleştirildi. Atatürk Anıtına yapılan ay-yıldız şeklindeki aydınlatmanın kadrajı ise Eski Camii ve Selimiye Camii ile hoş bir görüntü oluşturdu.
Edirne Akademi'de bu hafta
Edirne Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Edirne Akademinin bu haftaki konularının Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, İletişim Sosyoloğu Doç. Dr. Serdar Taşçı ve gazeteci İsmail Saymaz'ın olacağı belirtildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ateşoğlu'nun 27 Aralık Çarşamba günü 13.00'te Edirne Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nda Edirne Belediyesi personeline yönelik bir eğitim gerçekleştireceği belirtildi.
Saymaz'ın da Eski Vali Konağı'nda 16.00'da söyleşi gerçekleştireceği aktarılan açıklamada, 28 Aralık Perşembe günü 13.00'te ise Taşçı'nın Eski Vali Konağı'nda sunum gerçekleştireceği kaydedildi.
"Dost Eller Dayanışma Evi" projesi
Özel Saranel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanmadıkları ve harçlıklarından biriktirerek aldıkları kitap, giysi ve oyuncakları Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi'ne teslim etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen okulun müdürü Bahri Bilen, öğrencilere ilk olarak sevgiyi, saygıyı ve yardımlaşmayı daha sonra meslek sahibi olmayı öğrettiklerini aktardı.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu ise, tüm vatandaşların projeye duyarlılıkla yaklaştığını kaydetti.
Saadet Partisi Enez Kongresi
Saadet Partisi Enez Kongresi yapıldı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni ilçe başkanı Kenan Erdin oldu.
Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Merkez ilçe Başkanı Şaban Kaya, Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanı Ayhan Özkan, il yönetim kurulu üyeleri ile Enez delegeleri ve üyeler katıldı.
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, kongrenin hayırlı olmasını diledi.
İriş, şunları kaydetti:
"Saadet Partisi sıradan bir parti değildir. Saadet Partisi bir dava partisidir. Nedir bizim davamız? Bizim davamız maddi ve manevi kalkınmadır, sanayileşmedir, bağımsızlıktır. Saadet Partisi, askeri, ekonomik, kültürel bağımsızlık için çalışıyor. Saadet Partisi, kaynak dağılımının adil olduğu, gelir dağılımının adil olduğu bir düzen kurmak için mücadele ediyor."