Edirne'den Kısa Kısa

Süloğlu Kaymakam Vekili Şenol Öztürk, Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.



Kaymakamlık toplantı salonunda muhtarlarla buluşan Kaymakam Öztürk, köylerin sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.



Öztürk, köylerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirterek istişare toplantılarının devam edeceğini kaydetti.



-Kaymakam Öztürk'ten köy ziyareti



Süloğlu Kaymakam Vekili Şenol Öztürk, Büyükgerdelli köyünü ziyaret etti.





Köy kahvehanesinde vatandaşlarla buluşan Öztürk, vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.



Öztürk, köy ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.