Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'nin Keşan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.



Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra 5 ruhsatsız av tüfeği ve 26 fişek ele geçirildi.



Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



-Trafik kazası: 1 yaralı



Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İ.İ'nin kullandığı 22 FT 949 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.



Kazada yaralanan sürücü Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.