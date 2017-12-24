Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'nin Keşan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'nin Keşan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu maddenin yanı sıra 5 ruhsatsız av tüfeği ve 26 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

-Trafik kazası: 1 yaralı

Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.İ'nin kullandığı 22 FT 949 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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