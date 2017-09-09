Edirne'den Kısa Kısa

AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.



Lalapaşa Düğün Salonu'nda gerçekleşen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan İsmail Arslan tekrar başkanlığa seçildi.



Toplantıya, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve partililer katıldı.



-Süloğlu Belediye Başkanı Ormankıran'a ziyaret



Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.



İşbilen, ziyarette, Ormankıran ve ilçedeki vatandaşları 2. Uzunköprü Kültür Sanat ve Tarım Festivali'ne davet etti.



Ormankıran da ziyaretten duyduğu mennuniyeti dile getirerek, İşbilen'e teşekkür etti.