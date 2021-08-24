Edirne'den Kastamonu'ya afetzedeler için 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi
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Edirne'den Kastamonu'ya afetzedeler için 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi

Edirne'den Kastamonu'ya afetzedeler için 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'den, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi.

Edirne'den, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'ya 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlığın koordinasyonu ve belediyelerin desteği ile afetzedeler için pirinç ve yardım malzemeleri toplandı.

İlçedeki koordinasyon merkezinde toplanan yardım, sel felaketinden etkilenen afetzedeler için Kastamonu'ya gönderildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Türkiye'nin afetlerle ilgili zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Milletin desteğiyle birlik içinde her işin üstesinden gelineceğini aktaran Güngör, "Bu kapsamda ilçemizde başlatılan yardım kampanyasına sahip çıkan devletimiz tarafından düzenlenen yardım kampanyasına katkılarını sunan belediye başkanlıklarımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, siyasi partilerimize, sivil toplum örgütlerimize ve İpsalalı tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Edirne'den Kastamonu'ya afetzedeler için 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi
Edirne'den Kastamonu'ya afetzedeler için 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi
Edirne'den Kastamonu'ya afetzedeler için 1 kamyon İpsala pirinci gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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