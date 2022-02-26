Edirne'den giriş yapan vatandaşlar: "Ukrayna'da büyük savaş var" - Haberler

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Edirne'den giriş yapan vatandaşlar: "Ukrayna'da büyük savaş var"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'den giriş yapan vatandaşlar:

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Edirne'ye gelen vatandaşlar, "Ukrayna'da büyük savaş var" dedi.

EDİRNE (İHA) - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Edirne'ye gelen vatandaşlar, "Ukrayna'da büyük savaş var" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna'ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak minibüs ile Türkiye'ye geldi. Vatandaşlar Hamzabeyli Sınır Kapısından giriş yaptı. Sınır kapısından giriş yapan vatandaşlar, "Ukrayna'da büyük savaş var. Ukrayna'nın her yeri savaş" dedi. - EDİRNE

Edirne'den giriş yapan vatandaşlar: Ukrayna'da büyük savaş var

Edirne'den giriş yapan vatandaşlar: Ukrayna'da büyük savaş var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Edirne, Rusya, Savaş, 3. Sayfa, Haberler

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