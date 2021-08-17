Edirne'den "Ben de Varım" yardım kampanyasına destek

Edirne'de, sel felaketinin yaşandığı yerlerdeki vatandaşlar için yardım toplama merkezi oluşturuldu.

Edirne'de, sel felaketinin yaşandığı yerlerdeki vatandaşlar için yardım toplama merkezi oluşturuldu.

Edirne AFAD'tan alınan bilgiye göre, AFAD tarafından Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan merkezde, "Ben de Varım" kampanyası için yardımların kabul edilmesine başlandı.

Vatandaşların 3 Eylül Cuma gününe kadar getireceği yardımlar Edirne Valiliğince afet bölgesine ulaştırılacak.

Batı Karadeniz'deki sel afeti ayni yardım ihtiyaç listesi şöyle belirlendi:

"Su ve gıda kolisinde pirinç, bulgur, kuru bakliyat, makarna, konserve, bitkisel yağ, salça, hazır çorba, zeytin, tahin, helva, meyve suyu, kuru meyve, şeker, tuz, çay, un, yağ ve çocuk maması ile hijyen ve kişisel bakım setinde ise el sabunu, sıvı sabun, maske kolonya, havlu peçete, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çocuk bezi ve deterjan kabul edilecek. Kullanılmamış mobilya, halı, beyaz eşya, tencere, tava, tabak, bıçak, tüp, battaniye, elektrikli mutfak aletleri, iç çamaşırı, ayakkabı, yağmurluk, çizme, pilli ışıldak, fener ve pil getirilebilir."

İkinci el, çabuk bozulabilen soğuk zincir gerektiren ürünler kabul edilmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci