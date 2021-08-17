Edirne'den "Ben de Varım" yardım kampanyasına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'den "Ben de Varım" yardım kampanyasına destek

Edirne'den 'Ben de Varım' yardım kampanyasına destek
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de, sel felaketinin yaşandığı yerlerdeki vatandaşlar için yardım toplama merkezi oluşturuldu.

Edirne'de, sel felaketinin yaşandığı yerlerdeki vatandaşlar için yardım toplama merkezi oluşturuldu.

Edirne AFAD'tan alınan bilgiye göre, AFAD tarafından Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan merkezde, "Ben de Varım" kampanyası için yardımların kabul edilmesine başlandı.

Vatandaşların 3 Eylül Cuma gününe kadar getireceği yardımlar Edirne Valiliğince afet bölgesine ulaştırılacak.

Batı Karadeniz'deki sel afeti ayni yardım ihtiyaç listesi şöyle belirlendi:

"Su ve gıda kolisinde pirinç, bulgur, kuru bakliyat, makarna, konserve, bitkisel yağ, salça, hazır çorba, zeytin, tahin, helva, meyve suyu, kuru meyve, şeker, tuz, çay, un, yağ ve çocuk maması ile hijyen ve kişisel bakım setinde ise el sabunu, sıvı sabun, maske kolonya, havlu peçete, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çocuk bezi ve deterjan kabul edilecek. Kullanılmamış mobilya, halı, beyaz eşya, tencere, tava, tabak, bıçak, tüp, battaniye, elektrikli mutfak aletleri, iç çamaşırı, ayakkabı, yağmurluk, çizme, pilli ışıldak, fener ve pil getirilebilir."

İkinci el, çabuk bozulabilen soğuk zincir gerektiren ürünler kabul edilmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Son dakika gündem: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi
Son dakika gündem: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 74'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 74'e yükseldi
Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi
Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Berkay Cimilli İbo Haluk Levent Seren Serengil
Spor Ali Koç Mert Günok Merve Çoban Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'den "Ben de Varım" yardım kampanyasına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 18:31:46. #1.15#

title