Edirne'den Balkanlardaki tekkelere ziyaret - Haberler
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Edirne'den Balkanlardaki tekkelere ziyaret

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'den Balkanlardaki tekkelere ziyaret

Edirne Valiliğince, Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri kapsamında Balkanlardaki tekkelere ziyaret düzenlendiği bildirildi.

Edirne Valiliğince, Hacı Bektaş Veli'nin Vefatının 750. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri kapsamında Balkanlardaki tekkelere ziyaret düzenlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, programın Edirne Valiliği koordinesinde düzenlendiği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Programa ilimizdeki Dede, Baba, Zakir ve Bektaşi Cemine mensup vatandaşlarımız, Rumeli Erenlerinden Haskova'da bulunan Otman Baba ve Kırcaali'de bulunan Elmalı Baba tekkelerini ziyaret ettiler."

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne'den Balkanlardaki tekkelere ziyaret - Haberler
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