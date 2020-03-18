Edirne'den alınan şehit toprağını 57 Alay Şehitliği'ne götürdüler
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Lüleburgaz, Edirne, Güncel

Edirne'den alınan şehit toprağını 57 Alay Şehitliği'ne götürdüler

Edirne Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu (EBİDOST) ve Lüleburgaz Hedef Doğa Sporları Topluluğu üyesi bisikletçiler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Edirne'de şehitlikten aldıkları toprağı 57. Alay Şehitliği'ne götürdü.

18.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:40
Edirne'den alınan şehit toprağını 57 Alay Şehitliği'ne götürdüler

Edirne Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu (EBİDOST) ve Lüleburgaz Hedef Doğa Sporları Topluluğu üyesi bisikletçiler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Edirne'de şehitlikten aldıkları toprağı 57. Alay Şehitliği'ne götürdü.

EBİDOST Başkanı Barış Yalçındağ, yaptığı açıklamada, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ve şehitler anısına 196 kilometre pedal çevirdiklerini belirtti.

Edirne'den aldıkları şehit toprağını bisiklet üzerinden indirmeden 57 Alay Şehitliği'ne teslim ettiklerini aktaran Yalçındağ, şehitlikte Türk bayrağı açarak dua edildiğini dile getirdi.

Şehitlerin ruhundan aldıkları güçle yola çıktıklarını belirten Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Bizler Ulu Önder Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çizgide geçmişimize saygımızı ve geleceğimize ışık tutmak adına dün olduğu gibi bugün de yarın da etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu yolda yaşanacak zorluklar ecdadımızın yaşadıklarının yanında çok düşük olsa bile onların bizlere ne zorluklar altında yokluklarla bizlere bu vatanı emanet ettiklerini unutmadık unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Yalçındağ, bisiklet turuna destek olan Öztürk Yem'e de teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Manşet

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