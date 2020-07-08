Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen R.D.'nin, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları'ndaki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 308 gram bonzai, 1 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt ve folyolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA