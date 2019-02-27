Edirne'deki Uyuşturucu Davası

Türkiye'ye giriş yapan bir tırda ele geçirilen 75 kilogram ecstacy ve 162 gram esrar maddesiyle ilgili haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar S.M, F. A, M.H, E.Y. ve tutuksuz yargılanan sanık E. N. Y. ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık tır şoförü S.M, Türkiye sınırında sıra olduğu için Bulgaristan'da bir kafeteryada oturup sıranın kendisine gelmesini beklediğini, o sırada yanına gelen bir kişinin F.A'ya götürmesi için çanta verdiğini ileri sürdü.

Çantada uyuşturucu hap olduğunu bilmediğini öne süren S.M, "Bana dediler ki (F.A ağabey sana yamuk yapmaz. Bu çantalarda at hapı var.) Sırf adama güvendiğim için getirdim. Uyuşturucu hapları atlar için doping ilacı sandım. Bana öyle dediler. Taşımak için ücret almadım. 15 yıllık tır şoförüyüm ilk defa hayatımda böyle bir şey gördüm. Malzemeyi F.A'ya verecektim. Uyuşturucu olduğunu bilseydim, Tunca nehrine çıkar, suya atardım çantaları." dedi.

Diğer tutuklu sanık E.Y. ise iddianamede üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, tırda uyuşturucu taşındığını bilmediğini öne sürdü.

Bir diğer sanık F. A. ise Bulgaristan'da okuyan oğlunun okul parasını yatırmak için o gün Bulgaristan'a döndüğünü ve aynı gün tekrar Türkiye'ye dönmek için yola çıktığını, restoranda karşılaştığı E.Y'nin Türkiye'ye gideceğini öğrenmesi üzerine yanına şoför olarak aldığını ve birlikte yola çıktıklarını anlattı.

Uyuşturucu madde ile bir ilgisinin olmadığını savunan, F.A, "Benim halim vaktim yerinde. Bu işlere ihtiyacım yok. Ekmek param yokken Bulgaristan'a gittim, bu işleri yapmadım. Şimdi mi yapacağım." dedi.



Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından tutuklu sanık M.H'nin mevcut delil durumu göz önüne alınarak yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer tutuklu sanıklar S.M, E. Y ve F. A'nın ise bu hallerinin devamına karar vererek, yargılamayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay



Geçen yıl eylül ayında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan, sürücülüğünü S.M'nin yaptığı tırda yapılan aramada, 5 adet çanta içerisindeki 48 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 75 kilogram ecstasy ve 162 gram esrar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA