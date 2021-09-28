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Edirne'deki tarihi ve kültürel eser 3D teknolojisiyle dijital haritaya aktarıldı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'deki tarihi ve kültürel eser 3D teknolojisiyle dijital haritaya aktarıldı

Edirne'deki tarihi, kültürel ve turistik eserlerin tanıtılması ve eserler hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Edirne ve ilçelerinde yer alan 88 tarihi ve kültürel eser 3D teknolojisiyle dijital haritaya aktarıldı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'deki tarihi, kültürel ve turistik eserlerin tanıtılması ve eserler hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Edirne ve ilçelerinde yer alan 88 tarihi ve kültürel eser 3D teknolojisiyle dijital haritaya aktarıldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Haskovo Müzesi tarafından Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen ve Trakya Üniversitesi'nin de desteklediği Çapraz Trakya Bağlantısı Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında Selimiye Meydanında tanıtım etkinliği düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Turizm Topluluğu ile Modern Dans Topluluğu üyeleri etkinlikte dans gösterisi sundu. Topluluğun dans gösterisi yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

Proje etkinliğinde Edirne Kırmızısı ve Son Talika kitaplarının yazarı Sabriye Cemboluk ve bir sınır ötesi projesinden esinlenerek yazılan "Franny'ye Söyleme" kitabının yazarı Çiğdem Dönertaş halkla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler ve Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen projede uzman olarak görev aldı.

Yapılacak etkinlikler ile gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması amacıyla Edirne ve ilçelerinde bulunan 88 tarihi ve kültürel eser belirlenerek dijital haritaya aktarıldı. Edirne Selimiye Camii, Üç Şerefeli Camii, Keşan Müzesi, Keşan Hersekzade Ahmetpaşa Camii, Enez Kalesi olmak üzere beş tarihi eser 3D teknolojisiyle haritada yer aldı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edirne'deki tarihi ve kültürel eser 3D teknolojisiyle dijital haritaya aktarıldı - Haberler
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