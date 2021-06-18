Edirne'deki tarihi İtalyan Kilisesi "Mimarlık Fakültesi" olarak hizmet verecek

Edirne'nin önemli kültürel eserlerinden İtalyan Kilisesi olarak da bilinen Kaleiçi'ndeki Saint Antonio Kilisesi, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak hizmet verecek.

Edirne'nin önemli kültürel eserlerinden İtalyan Kilisesi olarak da bilinen Kaleiçi'ndeki Saint Antonio Kilisesi, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak hizmet verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kaleiçi semtinde bulunan tarihi kilise ve müştemilatı, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüyle imzalanan protokol kapsamında Trakya Üniversitesine tahsis edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bünyesinde bulunan tarihi, kültürel ve mimari yapılar ile Edirne'nin kentsel kimliğine ve turizmine katkılar sunan üniversitenin, devraldıkları tarihi yapıyı kentin önemli kültürel değerlerinden birine dönüştürmeye hazırladığını belirtti.

Üniversite olarak Edirne'nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ettiklerini aktaran Tabakoğlu, gerçekleştirilecek düzenlemeler sonrası tarihi yapının Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Tabakoğlu, Edirne'nin köklü geçmişinden güç alarak kente ve kentin değerlerine sahip çıkan anlayış ile hareket etmeye devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Edirne'nin pek çok önemli yapısına sahip çıktık ve bu doğrultuda birçok yapıyı bu yapıları işlevsel hale getirerek halkımızın kullanımına açtık. Bugün de Osmanlı hoşgörüsünü en güzel ve en doğru şekilde temsil eden Edirne'mizin önemli mimari yapılarından biri olan İtalyan Kilisesi'ni Trakya Üniversitesi bünyesine kazandırmış bulunuyoruz. Bu noktada Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren nezdinde tüm mesai arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum."

Rektör Tabakoğlu tarihi yapının çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerine de ev sahipliği yapacağını sözlerine ekledi.

Saint Antonio Kilisesi

Edirne'nin tarihi konak ve sivil mimarlık yapılarıyla meşhur Kaleiçi'nde 1852 yılında inşa edilen tarihi yapı İtalyan Latin cemaati adına kayıtlı iken 1976 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetine geçti.

Onarım ve restorasyon karşılığında İl Özel İdaresine, okul ve sosyal etkinliklerde kullanılmak üzere 2004 yılında 10 yıllığına tahsis edilen 1455 metrekare alana sahip yapı onarıldıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmişti.

Tarihi yapıda son olarak 2. Uluslararası Balkan Müzik Festivali düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar