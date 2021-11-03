Edirne'deki sınır kapılarından 24 saatte 15 bin 988 yolcu geçiş yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'deki sınır kapılarından 24 saatte 15 bin 988 yolcu geçiş yaptı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'deki sınır kapılarından 24 saatte 15 bin 988 yolcu geçiş yaptı

Edirne'de sınır kapılarından son 24 saatte 10 bin 641'i yabancı uyruklu olmak üzere 15 bin 988 yolcu geçiş yaptı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de sınır kapılarından son 24 saatte 10 bin 641'i yabancı uyruklu olmak üzere 15 bin 988 yolcu geçiş yaptı.

Kapıkule Kara ve Gar sınır kapıları ile Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarından son 24 saatte 5 bin 132'si Türkiye'ye giriş, 5 bin 509'u Türkiye'den çıkış olmak üzere 10 bin 641 yabancı uyruklu geçti.

Aynı sürede, 2 bin 355'i giriş, 2 bin 992'si de çıkış olmak üzere 5 bin 347 Türk vatandaşının geçtiği sınır kapılarından, toplam 3 bin 825 otomobil geçiş yaptı. Otomobillerin bin 731'i giriş, 2 bin 94'ü ise çıkış yaptı.

Edirne'deki sınır kapılarından son 24 saatte 49'u giriş, 67'si çıkış yapmak üzere 116 otobüs ile 2 bin 457'si giriş, 2 bin 172'si de çıkış olmak üzere 4 bin 629 tır geçti.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti

 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

 Bir dönem herkes bu videoyu konuşuyordu! Markete giren ak saçlı adamın Hz. Hızır olduğu söyleniyor

Bir dönem herkes bu videoyu konuşuyordu! Markete giren ak saçlı adamın Hz. Hızır olduğu söyleniyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title