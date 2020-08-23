Edirne'deki sınır kapılarında Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler uygulanıyor Edirne Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sınır kapılarında sıkı tedbirler uyguluyor.

Edirne Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sınır kapılarında sıkı tedbirler uyguluyor.

Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirler kapsamında Avrupa'ya açılan sınır kapılarında yolcu giriş ve çıkışlarına izin verildiği günden itibaren Edirne Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gerekli sağlık uygulamalarını yerine getiriyor.

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. İshak Yıldırım, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılan uygulamaları ve kurulan sistemleri yerinde inceledi.

Yıldırım, salgınla mücadelede en yüksek seviyede önlemler alındığını belirtti.

Tedbirlerin salgının görüldüğü ilk günden itibaren sıkı şekilde uygulandığını aktaran Yıldırım, dönüş yolundaki gurbetçilerle de görüşerek bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA