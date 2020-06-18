Edirne'deki sınır kapılarında günde ortalama 50 kişiye Kovid-19 testi yapılıyor
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Edirne'deki sınır kapılarında günde ortalama 50 kişiye Kovid-19 testi yapılıyor

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sınır kapılarından yurda girenlerden örneklem yöntemiyle seçilen günde ortalama 50 kişiye Kovid-19 testi yapılıyor.

Edirne'deki sınır kapılarında günde ortalama 50 kişiye Kovid-19 testi yapılıyor
18.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:45

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sınır kapılarından yurda girenlerden örneklem yöntemiyle seçilen günde ortalama 50 kişiye Kovid-19 testi yapılıyor.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarına kurulan üniteler sayesinde Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor.

Tedbirler kapsamında, yurda giriş yapan tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Her gün örneklem yöntemiyle seçilen ortalama 50 kişiye de Kovid-19 testi yapılıyor.

Belçika'dan gelen Erhan Özçiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye girişinde alınan Kovid-19 önlemlerinin faydalı olduğunu söyledi.

Alınan tedbirleri sağlık açısından yerinde bulduğunu ifade eden Özçiftçi, "Mükemmel önlemler alınmış. Başka ülkelerde böyle önlemler görmedik." dedi.

Fransa'dan gelen Sıtkı Akkaya ise Türkiye'nin uyguladığı Kovid-19 önlemlerinin diğer ülkelere örnek niteliğinde olduğunu belirtti.

Yurda girişte uygulanan araç dezenfeksiyonunun faydalı bir önlem olduğunu vurgulayan Akkaya, "Memleketimiz sağ olsun gerekli tüm önlemleri alıyor. Ücretsiz Kovid-19 testi yapılması çok güzel. Avrupa'da böyle değil. Maske de Avrupa'da çok pahalı." diye konuştu.

Almanya'dan gelen İbrahim Taşdöğen de Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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