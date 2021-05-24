Edirne'deki şantaj ve darp sanıklarının yargılanmasına devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'deki şantaj ve darp sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Edirne'deki şantaj ve darp sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın aralarında "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı 6 tutuksuz sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının görülmesine devam edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın aralarında "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı 6 tutuksuz sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının görülmesine devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan O.K, Ş.G. S.A. ve S.Y. ile tarafların avukatları katıldı.

Basına kapalı görülen duruşmaya katılanlar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salona alındı.

Sanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme duruşmayı erteledi.

Edirne'de 2018'in aralık ayında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar da adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Bu arada savcılıkta ifade veren Gürkan da 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

KAPIKULE'DE PCR TESTİ 110 LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ, 5 MİLYON TURİST BEKLENİYOR
KAPIKULE'DE PCR TESTİ 110 LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ, 5 MİLYON TURİST BEKLENİYOR
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'deki şantaj ve darp sanıklarının yargılanmasına devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:03:02. #1.15#

title