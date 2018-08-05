Edirne'deki Rüşvet Operasyonu

Edirne'de "rüşvet" iddialarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Keşan Orman İşletme Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli, adliyeye götürüldü.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Keşan Orman İşletme Müdürü M.S. ile memurlar ve iş adamlarının da aralarında olduğu 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Keşan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.