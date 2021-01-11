Edirne'deki okullarda İstiklal Marşı okundu, vatandaşlar balkonlardan eşlik etti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çağrıyla tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Edirne'deki okullarda da İstiklal Marşı okundu, vatandaşlar da balkonlardan eşlik etti.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çağrıyla tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Edirne'deki okullarda da İstiklal Marşı okundu, vatandaşlar da balkonlardan eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı hafta sonu yaptığı yazılı açıklamayla, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı'nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığı bildirildi. Çocukların ve öğretmenlerin, canlı dersler öncesinde ekran başında milli marşı söylediği belirtilerek, bugün saat 10.00'da tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı okunacağı belirtilmişti. Söz konusu çağrıya Türkiye'nin dört bir yanındaki okullar uyarken, Edirne'de de okullardan saat 10.00'da İstiklal Marşı'nı okuyanların sesleri yükseldi.

VATANDAŞLAR DA BALKONLARDAN EŞLİK ETTİ

Kent merkezindeki İstiklal Ortaokulu bahçesinde okul idarecileri, öğretmenler ve az sayıda öğrenci bir araya gelerek hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyup, bayrak töreni gerçekleştirdi. Öğrenciler tören sonrası evlerinin yolunu tutarken, tören sırasında okul çevresindeki evlerin balkonlarında vatandaşların da İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.Okul Müdürü Yakup Öz, törenden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Özellikle öğretmenlerimiz okullarda her hafta birer gün gelmek şartıyla hem okuldan hem de uzaktan eğitimde öğrencilere gerçek anlamda yüz yüze eğitimi aratmamak adına çok büyük çalışma içerisine girdiler. Tabii ki bu süreçte milli duygular, milli beraberlik çok önemliydi. Milli Eğitim Bakanımız da bu konuda bir duyuru yaptı, son dakika olarak paylaştı. Bizler de bunu çok severek, sayarak kendimizi burada bulduk. Hep birlikte istiklal marşını okuduk. Camlarda küçük çocuklar, yaşlılar, veliler de katıldı bize. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Birlik ve beraberliğe her zaman ihtiyacımız var. Bizi bu değerler ayakta tutacak. O nedenle çok sevinçliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı