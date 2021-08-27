Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısı 167 bin 654'e ulaştı
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Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısı 167 bin 654'e ulaştı

Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısı 167 bin 654'e ulaştı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısı temmuz sonu itibariyle 167 bin 654'e ulaştı.

Edirne'deki motorlu kara taşıtı sayısı temmuz sonu itibariyle 167 bin 654'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde toplam 24 milyon 841 bin 868 adet araç bulunuyor.

Temmuz ayı sonu itibariyle Edirne'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 167 bin 654 olarak kayıtlara geçti.

Kentteki araç sayısı, Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının binde 6,7'sini oluşturuyor.

Edirne'deki 167 bin 654 araçtan 72 bin 385'i otomobil, 32 bin 731'i traktör, 30 bin 967'si motosiklet, 22 bin 877'si kamyonet, 4 bin 559'u kamyon, 1995'i minibüs, 1776'sı otobüs ve 364'ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Edirne'de temmuz ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 395 ve bir önceki yılın aynı ayına göre de 4 bin 392 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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