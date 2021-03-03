Makedon Kulesi müze ve ören yeri olacak
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Makedon Kulesi müze ve ören yeri olacak

03.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:26

Edirne'deki Makedon (Makedonya) Kulesi ile yakın çevresindeki sur kalıntılarının olduğu alan Edirne Kent Tarihi Müzesi ve Ören Yeri olarak düzenlenecek.

Edirne'deki Makedon (Makedonya) Kulesi ile yakın çevresindeki sur kalıntılarının olduğu alan Edirne Kent Tarihi Müzesi ve Ören Yeri olarak düzenlenecek.

Edirne Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında belediyede gerçekleştirildi.

Toplantıda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli mesleklerden kadınlara söz verildi. Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında Makedon Kulesi'nin bulunduğu arazinin tahsisi de yer aldı.

Buna ilişkin madde oylanarak kabul edildi. Buna göre Makedon Kulesi'nin olduğu bölgede belediyeye ait 178 metrekarelik arazi Kültür ve Turizm Bakanlığına 25 yıllığına tahsis edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Makedonya Kulesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildikten sonra müze ve ören yeri olarak ziyarete açılacağını söyledi. Gürkan, çalışmaların hızlanması için Vali Ekrem Canalp'in talebiyle bölgedeki belediyeye ait arazinin bakanlığa tahsis edildiğini belirtti.

İYİ Parti: Soru önergesi yazılı cevaplanmak üzere okunmadı

Bu arada İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Mevlüde Baş'ın alt yapıyla ilgili vatandaşların bilgilendirmediğini iddia ettiği soru önergesi ise yazılı cevaplanacağı belirtilerek okunmadı.

Toplantının sonlarına doğru söz almak istediğini ifade eden Baş'a, Belediye Başkanı Gürkan oturumu kapattığı yanıtını verdi.

Bu arada İYİ Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Baş'ın geçen ay verdiği soru önergesinin de yazılı olarak cevaplanacağının belirtilmesine rağmen halen yanıt verilmediği vurgulandı.

-Makedon Kulesi hakkında

Roma hükümdarı Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surlar üzerinde bulunan kulelerden günümüze ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın kule üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) saat kulesi olarak anılmaya başlandı.

1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.

Makedon Kulesi müze ve ören yeri olacak
Makedon Kulesi müze ve ören yeri olacak
Makedon Kulesi müze ve ören yeri olacak
Makedon Kulesi müze ve ören yeri olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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