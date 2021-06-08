Edirne'deki Lavanta Günleri'ne 9/8'lik ritimler ve danslar eşliğinde davet
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Edirne'deki Lavanta Günleri'ne 9/8'lik ritimler ve danslar eşliğinde davet

Edirne'deki Lavanta Günleri'ne 9/8'lik ritimler ve danslar eşliğinde davet
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Kültür Sanat

Edirne'de düzenlenecek "4. Lavanta Tarla Günleri" etkinliği öncesinde vatandaşlara Balkan ve Roman ezgileriyle davetiye dağıtıldı.

Edirne'de düzenlenecek "4. Lavanta Tarla Günleri" etkinliği öncesinde vatandaşlara Balkan ve Roman ezgileriyle davetiye dağıtıldı.

Saraçlar Caddesi'ndeki etkinlikte, davul, zurna ve orkestra eşliğinde vatandaşlara lavanta çiçeği ve davetiye verildi.

Vatandaşlar da zaman zaman 9/8'lik çalınan ritimlere dans ederek eşlik etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, "kültür turizminin başkenti" olarak nitelediği Edirne'nin "festivaller şehri" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Valilik himayesinde 11-15 Haziran'da, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç'taki lavanta bahçesinde düzenleyecekleri 4. Lavanta Tarla Günleri'ne herkesi davet eden Soytürk, "Birbirinden dolu etkinlikler olacak. Kültür, sanat, müzik, gastronomi, söyleşi ve tarımdan bahsedeceğiz. Çocuklarla kahkaha, yetişkinlerle spor yapacağız. Çok güzel bir etkinlik olacak." dedi.

Edirne'deki Lavanta Günleri'ne 9/8'lik ritimler ve danslar eşliğinde davet
Edirne'deki Lavanta Günleri'ne 9/8'lik ritimler ve danslar eşliğinde davet
Edirne'deki Lavanta Günleri'ne 9/8'lik ritimler ve danslar eşliğinde davet
Edirne'deki Lavanta Günleri'ne 9/8'lik ritimler ve danslar eşliğinde davet

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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