Edirne'deki kuvvetli yağış sırasında elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı
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Edirne'deki kuvvetli yağış sırasında elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı

Edirne'deki kuvvetli yağış sırasında elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Edirne'de dün meydana gelen kuvvetli sağanak sırasında elektrik akımına kapılan gencin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Edirne'de dün meydana gelen kuvvetli sağanak sırasında elektrik akımına kapılan gencin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Nişancıpaşa Mahallesi'nde dün yaya olarak ilerlerken ani kuvvetli sağanağa yakalanan ve üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi henüz öğrenilemeyen genç, bir anda elektrik akımına kapıldı.

Hareketsiz halde doğal gaz hattı borusuna tutunan genç, çevredekiler tarafından araçla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Daha sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen genç, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Ayça Top, mahallelerinin her yağışta göle döndüğünü söyledi.

Sağanağın etkisiyle sürüklenen bir aracın görüntüsünü çekerken yoldan geçen birini doğal gaz borusuna tutunur halde hareketsiz gördüğünü belirten Top, "Elektrik mi çarptı ne yaptı hareketsiz duruyordu. Hemen 112'yi aradım çaresiz bir şekilde. Sonra mahallede oturanlar çocuğu kurtarıp hastaneye götürdü. Gerçekten çok etilendik."

Downburst görülmüştü

İklim bilimcilerin aşırı sıcak ve aşırı soğuk havanın çarpışması sonucu oluşan downburst olarak adlandırdığı hadisenin dün akşam saatlerinde meydana geldiği kentte bir anda başlayan ve sık sık yön değiştiren kuvvetli rüzgarın ardından şiddetli yağış görülmüştü.

Elektrik direklerinin devrilmesine, ağaçların yıkılmasına, çatıların uçmasına neden olan meteorolojik vaka, birçok bodrum katta su baskınına neden olmuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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