Edirne'deki köylerde vatandaşlara maske dağıtıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Edirne'deki köylerde vatandaşlara maske dağıtıldı - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Valiliği, Edirne, Güncel

Edirne'deki köylerde vatandaşlara maske dağıtıldı

Edirne'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında köylerdeki vatandaşlara maske dağıtıldı.

10.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:02
Edirne'deki köylerde vatandaşlara maske dağıtıldı

Edirne'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında köylerdeki vatandaşlara maske dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda, 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara maske dağıtımına başlandı.

Edirne Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, yaptığı açıklamada, Edirne Valiliği koordinesinde Halk Eğitim Merkezleri ve Meslek Liseleri tarafından da maske üretildiğini söyledi.

Köylere götürülen maskelerin muhtar, aza ve köy imamından oluşan komisyon tarafından dağıtıldığını dile getiren Güler, Cumhurbaşkanlığından gelen ve kentte üretilen 600 bin maskenin kent merkezi, ilçeler ve köylerde dağıtılmaya devam ettiğini bildirdi.

"Köylülerimiz tedbirleri uyguluyor"

Edirne'nin Menekşesofular köyü muhtarı Şinasi Hayırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy sakinlerini salgına karşı uyardıklarını ve tedbirler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Valilik yetkililerinin köye getirdiği maskeleri, evleri tek tek gezerek dağıttıklarını anlatan Hayırlı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve valiliğimizin göndermiş olduğu maskeleri dağıttık ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızı uyardık. Camimizin minaresinden vatandaşların önlem alması yönünde de anonslarda bulunuyoruz. Köylülerimiz tedbirleri uyguluyor. dedi.

Köyde görevli imam Muammer Akan da köylerde dezenfekte işlemlerinin de sürdüğünü belirterek, "Tedbirler en üst safhada uygulanıyor. Bu kapsamda camimizden de sıklıkla 'evde kal' anonsu yapıyoruz. İnşallah bu salgını hep birlikte mücadele ederek atlatacağız." şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Sebahattin Hayırlı da maskeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür etti.

Salgından korunmak için dışarı çıkmadıklarını anlatan Hayırlı, genelgelere uyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Levent Dörter Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Nisan Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Edirne'deki köylerde vatandaşlara maske dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 17:25:20. #1.15#
title