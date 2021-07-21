Edirne'deki kasaplarda yoğun mesai

Kurban Bayramı ile birlikte kasaplarda da mesai başladı.

Kurban Bayramı ile birlikte kasaplarda da mesai başladı. Edirne'de kurbanını kesen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kasapların yolunu tuttu. Zaman zaman kasaplarda uzun kuyruklar olduğu görüldü.

Kurban kesimlerinin ardından sabahın erken saatlerinden itibaren dükkanını açan kasaplarda et işleme yoğunluğu başladı. Kurban etini kıymaya çevirmek isteyen vatandaşlar kasaplarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban kesim işlemini tamamlayan vatandaşlar, kıyma çektirmek ve parçalatmak için kasaplara koştu. Kıymanın kilosunu 3 liradan çeken kasaplar, bir kilo etin işlenmesini ise 6 liradan yapıyor.

Edirne'de uzun yıllardır kasaplık yapan Tuncay Dağcı, kurban kesimlerinin tamamlanmasının ardından et işleme mesailerinin başladığını belirtti. Vatandaşların büyükbaş ve küçükbaş kurban kesiminin ardından kasaplarda parçalatma ya da kıymaya dönüştürme yaptırdığını söyleyen Dağcı, kimisinin 5 kilo kimisinin de 50 kilo getirdiğini aktardı.

Sabah 06.30'da dükkanı açtıklarını belirten Dağcı, gece 23.00'e kadar mesai yapmaya devam ettiklerini söyledi. İşlerin çok yoğun olduğunu söyleyen Dağcı, "Dün kurbanını kesen vatandaşlar bugün kasapların yolunu tuttu. Bizler de vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı