Edirne'deki Geri Gönderme Merkezi, Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi Stefanek'ten övgü aldı
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Edirne'deki Geri Gönderme Merkezi, Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi Stefanek'ten övgü aldı

Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel
Edirne'deki Geri Gönderme Merkezi, Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi Stefanek'ten övgü aldı

Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi Drahoslav Stefanek, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi Drahoslav Stefanek, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in makamında kabul ettiği Stefanek, buradaki ziyareti sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne geçti.

Geri Gönderme Merkezi'ni gezen Stefanek'e, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Geri Gönderme Merkezi Müdürü Enver Tutel eşlik etti.

Merkezdeki donanım ve alt yapının çok modern olduğu övgüsünde bulunan Stefanek, ardından Aşılıoğlu ile Türk-Yunan sınırındaki Pazarkule Sınır Kapısı'na geçti.

Geçen yıl binlerce göçmenin Avrupa'ya geçmek için beklediği alanları gezen Stefanek, Aşılıoğlu'ndan, göç hareketliliği döneminde Türkiye'nin tüm kurumlarıyla sığınmacılara her türlü yardımda bulunduğunu dinledi.

Pazarkule Sınır Kapısı'nda, sığınmacıların 1 ayı geçkin bekleyişi sırasında Yunanistan'dan atılan ateşli silahlar, plastik mermi ve gaz bombaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin yanı sıra yaralanan sığınmacılar olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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