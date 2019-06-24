Edirne'deki fuhuş operasyonu

Edirne'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Edirne Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.Y, U.B ve A.Ü tutulandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA