Edirne'deki FETÖ soruşturması kapsamında Samsun'da bir avukat yakalandı

EDİRNE (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "avukat mahrem yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesindeki bir avukatlık bürosuna düzenlendikleri operasyonda avukat M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin bürosu ile Salıpazarı ilçesindeki ikametinde yapılan aramada suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen materyallere el konuldu.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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