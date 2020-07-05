Edirne'deki FETÖ operasyonu
Edirne'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski akademisyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
05.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:58
Edirne'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski akademisyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, daha önce akademisyenlikten ihraç edilen F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA