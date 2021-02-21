Edirne'deki Fatih Köprüsü ağaç dalları ve kütüklerden temizlendi

Edirne'de, Tunca Nehri'nin debisinin artmasına bağlı olarak sürüklenen ağaç dalları ve kütüklerle gözleri dolan Fatih Köprüsü'nde İl Özel idaresi ekipleri temizlik çalışması yaptı.