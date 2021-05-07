Edirne'deki Eski Cami'de bulunan Rükn-i Yemani ramazanda ilgi görüyor
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Edirne'deki Eski Cami'de bulunan Rükn-i Yemani ramazanda ilgi görüyor

Edirne'deki Eski Cami'de bulunan Rükn-i Yemani ramazanda ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de bulunan Eski Cami'deki, Müslümanların kutsal mekanı Kabe'den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) ramazanda ilgi görüyor.

Edirne'de bulunan Eski Cami'deki, Müslümanların kutsal mekanı Kabe'den bir parça olan Rükn-ü Yemani (Kabe taşı) ramazanda ilgi görüyor.

Eski Cami'nin mihrap duvarında yer alan Kabe taşı, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Hac ya da umreye gidenlerin en büyük arzusu olan Rükn-i Yemani'ye dokunmak, Edirne'de mümkün oluyor.

Eski Cami Uzman İmam Hatibi Salih Tatlı, AA muhabirine, tarih ve kültür kenti Edirne'nin kutsal mekanlarıyla da ön plana çıktığını söyledi.

Kentte Selimiye, Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami başta olmak üzere Türk-İslam tarihi açısından önemli yapıların olduğunu anlatan Tatlı, özellikle serhat şehri Edirne'ye gelen turistlerin kutsal mekanları ziyaret etmeden kentten ayrılmadıklarını dile getirdi.

Eski Cami'nin hat yazılarıyla olduğu kadar içerisinde bulunan "Kabe taşı" ile de ziyaretçilerin dikkatini çektiğini ifade eden Tatlı, camiyi ziyaret edenlerin taşa dokunma fırsatı bulduklarını vurguladı.

Kabe-i Muazzama'nın köşelerinden birinin de Rükn-ü Yemani köşesi olduğunu hatırlatan Tatlı, "Rükn-ü Yemani köşesi Kabe'de önemli bir bölümdür. Camimizde de bu köşeden bir taş bulunuyor. Ziyaretçiler bu bölüme büyük ilgi gösteriyor. Kabe'ye, mukaddes mekanlara gidemeyen vatandaşlar burada Kabe taşına dokunabiliyor." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Ahmet Öner de camiyi çok beğendiğini, burada yer alan Kabe taşını görme ve dua etme imkanı bulduklarını söyledi.

Eski Cami

Emir Sultan Çelebi tarafından 1403 yılında yapımına başlanan Eski Cami, Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1414 yılında tamamlandı.

1749 yılında yangından, 1752 yılında da Edirne depreminden zarar gören ve I. Mahmut döneminde tamirat gören cami, Edirne'de Mimar Sinan tarafından yapılan Türk-İslam sanatının en önemli eserlerinden Selimiye Camisi'nin karşısında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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