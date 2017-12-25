Edirne'deki Darbe Girişimi Davası

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar eski Tuğgeneral Arı, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, Kağan Kaya ve İsmet Sezgin ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.



Duruşma, sanıkların ve avukatlarının gelen yazı ve taleplerinin ardından, esas hakkında mütalaaya karşı sanıkların savunmalarıyla devam etti.



Eski Tugay Komutanı Arı, savunmasında tugay komutanı iken kalkışma kapsamında hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürerek, sıkıyönetim komutanı sıfatıyla kimseye emir vermediğini iddia etti.



Mahkemede verilecek kararın çok önemli olduğunu ifade eden Arı, "Verilen karar bizim ailemizin, evlatlarımızın geleceği. Bu yol ayrımlarında darbeci ne yapar? Lütfen iyi değerlendirin. Edirne'de kışlanın yakın emniyetinin alınmasından başka yapılan bir şey yok. WhatsApp diyorsunuz. Yemin edilecek yer varsa edeyim. Ben WhatsApp'a girmedim, bilmiyorum varlığından da haberim yok. Kalkışma kapsamında, darbeciler lehine tek bir hareketim yok. Edirne tugayında kalkışma kapsamında tek bir hazırlık göstermezseniz." dedi.



Hiçbir zaman terör örgütü üyesi olmadığını savunan Arı, 15 Temmuz akşamı kanunsuz emir vermediğini öne sürdü.



Tutuklu sanıklardan Yılancı ise yıllardır vatansever bir subay olarak görev yaptığını iddia etti.



Edirne F Tipi Cezaevinde bazı haklardan yoksun bırakıldığını ileri süren Yılancı, "Demirtaş sazını çalmaya, topunu oynamaya devam ederken, cezaevinde ben bu haklardan yoksun bırakılıyorum." diye konuştu.



Duruşma, diğer sanık ve avukatlarının dinlenmesi için Çarşamba gününe ertelendi.