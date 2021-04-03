Edirne'deki çevreciler, kısıtlamayı fırsat bilip, 1 kamyon çöp topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'deki çevreciler, kısıtlamayı fırsat bilip, 1 kamyon çöp topladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'deki çevreciler, kısıtlamayı fırsat bilip, 1 kamyon çöp topladıEDİRNE'de çevre, doğa ve hayvanseverlerden oluşan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasında, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi çevresinden 1 kamyon dolusu çöp topladı.

Edirne'deki çevreciler, kısıtlamayı fırsat bilip, 1 kamyon çöp topladı

EDİRNE'de çevre, doğa ve hayvanseverlerden oluşan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasında, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi çevresinden 1 kamyon dolusu çöp topladı.

30 kişilik grup, bugün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilip, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi çevresindeki plastik ve cam şişeler ile evsel atıklar ve inşaat malzemelerini topladı.

'DOĞAYA SAHİP ÇIKALIM'

Türk- Yunan-Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, 130 torba içinde 1 kamyon çöp topladıklarını söyleyerek, 'Plastiklerin doğaya zarar vermeden bir an önce temizlenmesi için böyle bir etkinlik yaptık. Pandemi nedeniyle az sayıda katılımla bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Temizlik yaptığımız alanlarda çok ilginç atıklar buluyoruz, tencere, tava, araba lastiği, inşaat malzemesi, küvet gibi çok miktarda atık topladık. Buradan insanlara çağrıda bulunuyorum, lütfen çevremizi temiz tutup, doğaya sahip çıkalım' dedi.

'PLASTİK TÜKETİMİNİ OLABİLDİĞİNCE AZALTMALIYIZ'

Etkinliğe Edirne Barosu adına katılan çevre gönüllüsü Ulaş Pamukçu da 'Buradaki kirliliğin tamamını arkadaşlarla temizlememiz mümkün değil. Plastik tüketimini olabildiğince azaltmak, bunu hayatımızda bir alışkanlık haline getirip, refleks sağlamak. Diğer yandan da çöpleri en azından geri dönüşüme uygun bir halde evimizden çıkarmak' diye konuştu.

Çok sayıda plastik atık olduğuna dikkat çeken çevreci Esra Bursalı ise "Düzenlediğimiz etkinlikle çevre temizliği gerçekleştirdik. Burada yaptığımız temizlikte çok sayıda plastik atığın yanında, toprağa gömülmüş şekilde kıyafetler de bulduk. İlginç olan da bu kadar çöpün içinde yeşeren otlar arasında açan sarı çiçeklerdi. Eğer ülkemizi seviyoruz diyorsak çevreyi kirletmememiz gerekiyor? şeklinde konuştu.

Edirne'deki çevreciler, kısıtlamayı fırsat bilip, 1 kamyon çöp topladı
Edirne'deki çevreciler, kısıtlamayı fırsat bilip, 1 kamyon çöp topladı
Edirne'deki çevreciler, kısıtlamayı fırsat bilip, 1 kamyon çöp topladı
Edirne'deki çevreciler, kısıtlamayı fırsat bilip, 1 kamyon çöp topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özgür Özel İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Metin Oktay Okay Yokuşlu İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne'deki çevreciler, kısıtlamayı fırsat bilip, 1 kamyon çöp topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 18:07:45. #1.14#
title