Edirne'deki "çevreci cami"nin bahçesindeki Afrika cinsi tavuklar ilgi çekiyor
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Edirne'deki "çevreci cami"nin bahçesindeki Afrika cinsi tavuklar ilgi çekiyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'deki 'çevreci cami'nin bahçesindeki Afrika cinsi tavuklar ilgi çekiyor

Türkiye'nin "çevreci" camilerinden, mimarisi ve peyzajıyla öne çıkan Edirne Dar-ül Hadis Camisi'nde beslenen "Afrika" cinsi tavuklar ziyaretçilerinden ilgi görüyor.

Türkiye'nin "çevreci" camilerinden, mimarisi ve peyzajıyla öne çıkan Edirne Dar-ül Hadis Camisi'nde beslenen "Afrika" cinsi tavuklar ziyaretçilerinden ilgi görüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Edirne Müftülüğü, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün de aralarında bulunduğu kurumlardan aldığı 9 ödül nedeniyle "çevreci" olarak anılan 15. yüzyıl eseri caminin bahçesinde cins tavuklar bulunuyor.

Kentte nadir görülen tavuk ırklarından Afrika tavuklarının bakımı cami imamı Doğa Erkol ve cemaat tarafından yapılıyor.

Erkol, AA muhabirine, cami bahçesinde gezinen tavukların ilgi odağı olduğunu anlattı.

Bu tavukları görenlerin şaşırdığını belirten Erkol, "Camimizde baktığımız Afrika tavukları adeta caminin maskotu oldu. 5 yıldır bakıyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz bu minvalde onları görüp fotoğraflarını çekiyor. Hoş zamanlar oluyor. 'Yaratılanı sev, yaratandan ötürü' şiarıyla yola çıkarak camimizi cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. " diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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