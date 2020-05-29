Edirne'deki camilerde cemaate tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı Edirne'deki camilerde, cuma namazı öncesi vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı.

Edirne'deki camilerde, cuma namazı öncesi vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı.

Edirne Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı kılınmasına uygun olan camilerde namaz öncesi dezenfeksiyon çalışması yaparken, cemaate tek kullanımlık seccade ve maske dağıttı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, vatandaşları salgından korumak için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Kentte cuma namazı kılınmasına uygun tüm camilerde dağıtım yapıldığını aktaran Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Tek kullanımlık seccadelerimizi cami cemaatimize vererek, ellerini dezenfekte ederek ve maskesi olmayan vatandaşlarımıza da maske vererek hijyen kurallarına uyulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Normalleşme sürecinde önemli olan maske takmak, el hijyenine dikkat etmek, kalabalık ortamdan kaçınmak, kısa süre kalmak ve bir buçuk metre sosyal mesafeyi korumak. Bunlara dikkat edersek pandemide sağladığımız başarıyı devam ettireceğiz."

Kaynak: AA