Bir hasta ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi
13.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:32
Edirne'de tedavi gören bir hastayı ambulans helikopter, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı sebebiyle İstanbul'daki bir hastaneye götürdü.
Edirne'de tedavi gören bir hastayı ambulans helikopter, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı sebebiyle İstanbul'daki bir hastaneye götürdü.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavi gören bir hastanın durumu, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı gerektirdi.
Ambulansa alınan hasta, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki helikopter pistine getirildi.
Hasta ileri tetkik ve tedavisi için helikopterle İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı