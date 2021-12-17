Edirne'deki asayiş ve trafik uygulamasında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'de gerçekleştirilen genel asayiş ve trafik uygulamasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Keşan ilçesindeki uygulamada gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan E.K, S.M, M.S ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, silahla tehdit suçundan 9 yıl 10 gün kesinleşmiş cezası olan Y.A ile iki hırsızlık suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.S, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. E.K ve S.M serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün 123 polisin katılımıyla yapılan ve dedektör köpeği "Karlos"un da kullanıldığı aramada 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti. Uygulamada 120 araç sürücüsü sorgulanmış, 7 bin 625 lira ceza yazılmış ve aranan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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