Edirne'deki Akçadam Köyü İlkokulu ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı
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Edirne'deki Akçadam Köyü İlkokulu ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı

11.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:24
Edirne'deki Akçadam Köyü İlkokulu ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim kapsamında alınan Akçadam Köyü İlkokulu öğrencilerinin daha donanımlı sınıflarda daha kaliteli eğitim ortamına kavuşacakları bildirdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitim kapsamında alınan Akçadam Köyü İlkokulu öğrencilerinin daha donanımlı sınıflarda daha kaliteli eğitim ortamına kavuşacakları bildirdi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Meriç ilçesindeki Akçadam Köyü İlkokulu" ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, adı geçen okulda, 18 öğrencisiyle birleştirilmiş sınıfta tek öğretmenle eğitim öğretim yapıldığı, anasınıfında da 11 öğrenci kayıtlı olmasına rağmen çoğunluğunun devam etmediği ifade edildi.

Okul binasının deprem yönetmeliğine uygun olmadığının altı çizilen açıklamada, "okul binasının, tek derslikte 18 öğrenci ile öğretime devam etmesi için onarımına 2 milyon ek harcama yapılsa bile gelecek yıllarda potansiyel öğrenci sayısı dikkate alındığında öğrenci artışı öngörülmediğinden eğitim öğretimin sürdürebilir olmadığının anlaşıldığı" vurgulandı.

Devletin köylerde eğitim kalitesini ve standartlarını artırmak için her türlü imkanı seferber ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın taşımasını yapacağımız Kavaklı Hürmüz ve İbrahim Ataş İlkokul binasında Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, proje sınıfları, okul kütüphanesi, yemekhane ve sınıflarda etkileşimli tahtalar bulunmaktadır. Akçadam Köyü İlkokulunda tek bir derslikte birleştirilmiş sınıf uygulaması yerine öğrencilerimiz kendi sınıf seviyesinde öğrenim göreceği, fiziki anlamda daha donanımlı ve daha kaliteli eğitim ortamına kavuşturulacaktır. Basında çıkan konuyla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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