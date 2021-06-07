Edirne'deki ağaçlandırma alanları incelendi
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Edirne'deki ağaçlandırma alanları incelendi

Edirne'deki ağaçlandırma alanları incelendi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, Edirne Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, Edirne Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ziyarette, Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan'ın Güneri'ye ormancılık faaliyetleri ile ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Güneri'nin, Silvikültür Şube Müdürü Selahattin Erkuş ile Meriç Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki "Gelir Getirici Tür ve Kavak Endüstriyel Ağaçlandırma" sahalarında incelemelerde bulunulduğu kaydedildi.

Edirne'deki ağaçlandırma alanları incelendi
Edirne'deki ağaçlandırma alanları incelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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