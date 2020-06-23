Edirne'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
23.06.2020 21:49 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:08
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Keşan'dan Enez istikametine giden F.B. idaresindeki 16 JN 824 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.E'nin kullandığı 17 RN 996 plakalı otomobil ile çarpıştı.
N.Y. yönetimindeki otomobil de 16 JN 824 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler Y.E, F.B ve otomobilde bulunan B.B. ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA