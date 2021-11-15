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Edirne'de zincirleme kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edirne'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Edirne'de üç aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de üç aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Mahallesi'nde Koray Sedat Dillegör idaresindeki 22 BF 984 plakalı otomobil, kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce Gökhan Koç idaresindeki 22 ABU 308 plakalı kamyonete, ardından Nuray Akdoğan idaresindeki 39 SP 670 plakalı otomobile çarparak, yol kenarındaki kaldırıma, trafik ışıklarına ve yön levhasına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar Gökhan Koç ve Koray Sedat Dillegör, ambulansla Edirne Devlet Hastanesine götürüldü. Kazaya karışan araçlar, olay yerine çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre duran trafik, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Edirne'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Edirne'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Edirne'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Edirne'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Edirne'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Edirne'de zincirleme kaza: 2 yaralı

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