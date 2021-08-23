Edirne'de zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı
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Edirne'de zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı

Edirne'de zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de sıcak havanın etkisiyle eriyen asfaltta zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı.

Edirne'de sıcak havanın etkisiyle eriyen asfaltta zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı.

Keşan ilçesinde yol kenarında vatandaşlar tarafından zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa ilk olarak Keşan İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü.

İtfaiye ekipleri tarafından Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği'ne getirilen kaplumbağa önce ziftten arındırıldı.

Daha sonra tedavisi yapılan kaplumbağa doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Edirne'de zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı - Haberler
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