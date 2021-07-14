Edirne'de zehir tacirleri tutuklandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ve hormon ilacı ile yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ve hormon ilacı ile yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'de ekipler zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza ekiplerinin taramada şüpheli yoğunluğuna rastlanması sonucu tırda detaylı arama yapıldı. Arama sırasında detektör köpeklerin tepki vermesiyle yedek lastiğin içinde 9 paket halinde 46 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun valizinde bin 690 hormon ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı