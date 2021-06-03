Edirne'de zabıta ve polisten Kovid-19 denetimi

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kademeli normalleşme kapsamında Saraçlar ve Balık Pazarı caddelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler vatandaşları ve esnafı kurallara uymaları yönünde uyardı.

Ayrıca zabıta ekipleri seyyar satıcılara da tedbirler kapsamında bilgilendirme yaptı, uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci