Edirne'de zabıta ve polisten Kovid-19 denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de zabıta ve polisten Kovid-19 denetimi

Edirne'de zabıta ve polisten Kovid-19 denetimi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kademeli normalleşme kapsamında Saraçlar ve Balık Pazarı caddelerinde denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler vatandaşları ve esnafı kurallara uymaları yönünde uyardı.

Ayrıca zabıta ekipleri seyyar satıcılara da tedbirler kapsamında bilgilendirme yaptı, uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Genç kızın çalıştığı iş yerinin camından düştüğü anlar kamerada
Genç kızın çalıştığı iş yerinin camından düştüğü anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne'de zabıta ve polisten Kovid-19 denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 16:21:14. #1.13#

title